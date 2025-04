Söder ruft zur Verteidigung der Demokratie auf

Flossenbürg: Bayerns Ministerpräsident Söder hat bei einem Festakt in der Gedenkstätte Flossenbürg an die Befreiung des ehemaligen KZ erinnert. Der Tag jährt sich in diesem Monat zum 80ten Mal. Söder beschrieb die Unmenschlichkeit, die in dem Lager herrschte. Die Inhaftierten mussten in den Granit-Steinbrüchen arbeiten. Fast jeder Dritte kam dabei zu Tode. Der Ministerpräsident sagte, das "Nie-Wieder" sei auch heute noch die zentrale Aufgabe von Demokraten. Er mahnte, sich gegen Antisemitismus und Rechtsradikalismus zu stellen. Bei dem Festakt sind auch sechs Überlebende des KZ dabei. Von der zweiten Generation sprach Ronen Katz. Auch er schlug eine Brücke von der Vergangenheit zu den Gefahren für die Demokratie heute. Seine Hoffnung sei, dass junge Menschen offener für andere Kulturen seien und sich nicht scheuten, in Dialog zu treten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 15:00 Uhr