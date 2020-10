Söder ruft zu mehr Disziplin wegen hoher Corana-Zahlen auf

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach dem Rekordwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat Bayerns Ministerpräsident Söder zu Vorsicht und Disziplin gemahnt. In der Sendung "ZDF spezial" sagte er, es sei genau das eingetreten, wie schon vor Wochen prognostiziert, dass mit Leichtsinn eine entsprechend höhere Zahl an Infektionen entstehen kann. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland hatte zuvor erstmals den Wert von 11.000 überschritten. Vizekanzler und Bundesfinanzminster Scholz sagte der "Rheinischen Post", Deutschland sei durch frühes Handeln im internationalen Vergleich bislang verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen. Diesen Weg müsse man fortsetzen, auch wenn es viel Geld koste. Der finanzielle Spielraum dafür ist nach den Worten des Ministers vorhanden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.10.2020 01:00 Uhr