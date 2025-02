Söder ruft SPD zu Zusammenarbeit mit Union auf

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat an die SPD appelliert, einer Koalition mit der Union zuzustimmen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Söder, er sehe beide Seiten in der Pflicht, sich am Riemen zu reißen und gemeinsam eine neue Regierung zu bilden. Deutschland stehe vor einer historisch schwierigen Situation - sowohl ökonomisch als auch außenpolitisch. Die neue Regierung müsse die Migrations- und die Wirtschaftsprobleme lösen, betonte Söder.

