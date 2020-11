Söder ruft Menschen zu Einschränkung ihrer Kontakte auf

Nachrichtenarchiv - 15.11.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straubing: CSU-Chef Söder und der stellvertretende Parteivorsitzende Weber haben die Menschen aufgerufen, ihre Kontakte einzuschränken, um eine weitere Zunahme der Corona-Infektionen zu verhindern. Jeder Einzelne müsse seine Kontakte um Dreiviertel senken, mahnte Söder beim digitalen Bezirksparteitag der CSU Niederbayern. Ziel muss nach seinen Worten sein, ein einigermaßen normales Weihnachtsfest zu feiern. Dafür sei es auch möglich, dass die bestehenden Einschränkungen verlängert werden. Weber schätzt die Lage noch dramatischer ein. Beim "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen appellierte er an die Menschen in Bayern, im November zuhause zu bleiben und die Kontakte einzustellen. Wörtlich sagte der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament: "Wer verhindern will, dass auf unseren Intensivstationen die Krankenbetten und das Pflegepersonal ausgehen, muss jetzt daheim bleiben."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2020 23:00 Uhr