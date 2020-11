Söder ruft Bürger zu Geduld und Disziplin auf

Nachrichtenarchiv - 23.11.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder sieht im Kampf gegen Corona keine Aussicht auf Lockerungen und keinen Grund zur Entwarnung. In der ARD mahnte er die Bürger zu Geduld und Disziplin, damit man sich an Weihnachten freier bewegen und gemeinsam feiern könne - auch wenn es kein normales Weihnachten sein werde. "Es wird kein Weihnachten sein, wie wir es normalerweise kennen." Aber es solle im Kreis der Familie gefeiert werden, wenn auch "nicht unbedingt in der Großfamilie mit zwei-, dreihundert." Ihm machten eher Silvester und die Ferien danach Sorgen, so Söder weiter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.11.2020 01:00 Uhr