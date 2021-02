Söder ruft Bürger zu Geduld bei Impfungen auf

Nachrichtenarchiv - 01.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Anschluss an den Impfgipfel hat Bayerns Ministerpräsident Söder an die Geduld der Bevölkerung appelliert. Das kommende halbe Jahr werde nochmal eine echte Herausforderung. Söder räumte ein, dass Deutschland bei den Impfungen hinter andere Länder zurückgefallen sei. Den Rückstand könne man nicht aufholen, im ersten Quartal werde es nicht mehr Impfstoff geben, so der CSU-Chef. Bund und Länder wollen aber für die kommenden Monate einen nationalen Impfplan aufstellen. In diesem sollen die bevorstehenden Lieferungen an Impfstoffen aufgeführt werden. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sprach von einem ersten und guten Schritt. Der Impf-Plan hat das Ziel, dass die Bundesregierung bis Ende September jedem Bürger ein Impfangebot machen kann. Dafür rechnet sie mit rund 222 Millionen Dosen. Bund und Länder hatten sich am Nachmittag mit Pharma-Vertretern und der EU-Kommission beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2021 23:00 Uhr