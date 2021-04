Söder ruft Bevölkerung zu Umsicht und Vorsicht an Ostern auf

Nachrichtenarchiv - 02.04.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder ruft in seiner Osteransprache die Bevölkerung zu Umsicht und Vorsicht über die Feiertage auf. In der Botschaft, die am Karsamstag auf Social-Media-Kanälen veröffentlicht wird, sagte der CSU-Chef: "Corona nervt, Corona stresst". Keiner habe mehr Lust auf das Thema. Doch die dritte Welle sei gefährlicher als die bisherigen. Deshalb müsse Ostern auch anders ausfallen. Ähnlich hatte sich bereits Bundeskanzlerin Merkel in ihrem Video-Podcast geäußert. Sowohl Merkel aus auch Söder machten den Bürgern aber auch Hoffnung: Auch wenn es langsam vorangehe, werde es jeden Tag besser - durch Impfungen und Tests.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2021 00:00 Uhr