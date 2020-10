Söder rechtfertigt neue Beschlüsse von Bund und Ländern

Nachrichtenarchiv - 08.10.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat die jüngsten Beschlüsse zum Umgang mit Reisenden aus innerdeutschen Corona-Hotspots gerechtfertigt. Söder sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man beobachte gerade explodierende Infektionszahlen, sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern. Deshalb unterstütze er die Einigung, die von zwölf Ländern mitgetragen werde. Im Mittelpunkt steht dabei laut Söder nicht ein Beherbergungsverbot, sondern die Testpflicht: Wer aus einem Gebiet mit mehr als 50 Infektionen pro Hunderttausend Einwochner in einer Woche kommt, muss ein negatives Testergebnis vorlegen. Andernfalls darf er nicht in Hotels aufgenommen werden. Ein solcher Test biete Sicherheit für den Reisenden selbst, aber auch für die anderen Gäste, so Söder. Das Robert-Koch-Institut hat heute früh berichtet, dass innerhalb der vergangenen 24 Stunden über 4.000 Neu-Infektionen gemeldet wurden - 1.200 mehr als im Vortageszeitraum.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2020 09:00 Uhr