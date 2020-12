Söder rechtfertigt Ausgangssperre an Weihnachten

Nachrichtenarchiv - 16.12.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat im BR erneut klargemacht, warum Ausgangssperren im Freistaat auch über Weihnachten nötig sind. Söder sagte, man könne das Fest auch früher feiern. Mit den Ausgangssperren werde jedoch die "Feier nach der Feier" verhindert, die Söder zufolge besonders gern Jüngere der eigentlichen Weihnachtsfeier folgen ließen. In ganz Deutschland sind seit heute die neuen Regeln zum Lockdown in Kraft. Das öffentliche Leben wird zum zweiten Mal in diesem Jahr heruntergefahren. In Bayern gilt zudem von 21 bis 5 Uhr eine Ausgangssperre. Mit den geltenden Einschränkungen wollen Bund und Länder erreichen, dass die hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen zurückgeht. Aktuell gibt es einen neuen Höchstwert bei den Corona-Toten: Laut Robert-Koch-Institut sind innerhalb von 24 Stunden deutschlandweit 952 weitere Sterbefälle gemeldet worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2020 12:00 Uhr