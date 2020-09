Söder rät von Besuch des Supercup-Endspiels in Budapest ab

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder rät Fußball-Fans davon ab, zum Supercup-Finale nach Budapest zu reisen. Dem Kabinett will er nach eigenen Worten morgen vorschlagen, dass Fans, die zum Spiel fahren, danach in Quarantäne müssen. Damit würde die Regel ausgehebelt werden, wonach eine Quarantäne NICHT nötig ist, wenn man sich nur für maximal 48 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Am Donnerstag findet in Budapest das Supercup-Finale zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla statt. Rund 20.000 Zuschauer sind zugelassen, etwa 3.000 Tickets gingen nach München. Unterdessen wurde bekannt, dass der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan Corona-positiv ist. Nach Angaben seines Clubs Manchester City muss er nun zehn Tage in Quarantäne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 15:00 Uhr