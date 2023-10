Söder rät Scholz zum Bruch der Ampel-Koalition

Berlin: Der CSU-Vorsitzende Söder hat angesichts des wachsenden Migrationsproblems in Deutschland die schnelle Bildung einer großen Koalition mit der Union als Juniorpartner gefordert. Der bayerische Ministerpräsident sagte in Berlin, es brauche eine neue Regierung der - wie er sagte - nationalen Vernunft. Er forderte, dass Bundeskanzler Scholz die Ampelkoalition mit Grünen und FDP beendet, um eine große Koalition mit der Union zu bilden. Söder sagte in Berlin, die Union sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Er forderte insbesondere in der Migrationspolitik eine grundlegende Wende. Die jüngsten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zur Eindämmung der illegalen Zuwanderung bezeichnete er wörtlich als "an manchen Stelllen wachsweich".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 12:00 Uhr