Söder präzisiert Kontaktpersonen-Regelung

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat die Kontaktpersonen-Regelung in der Corona-Krise präzisiert. Ab Montag sind Spaziergänge oder Sport im Freien mit einer Person, die nicht zur Familie gehört, zulässig. Söder sagte im Gespräch mit dem BR, dass die Kontaktperson nicht immer dieselbe sein muss. Er appellierte aber auch an die Vernunft der Bürger und rief sie dazu auf, nicht zu tricksen. Es gehe um eine Person und nicht um viele Personen, die sich in einer Gruppe zusammenstellen. Die bayerische Regelung sieht auch vor, dass man sich ausschließlich alleine mit seiner Kontaktperson treffen darf. Dabei müssen auch die Abstandsregeln beachtet werden. Der Ministerpräsident warb ferner um Verständnis für die Corona-Strategie. Die Staatsregierung habe sich bewusst gegen einen radikalen Kaltstart ab Montag entscheiden. Das hätte ein völliges Chaos gegeben, so Söder.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 18:45 Uhr