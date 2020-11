Söder pocht auf Verschärfung der Corona-Maßnahmen

München: Bayerns Ministerpräsident Söder fordert, die mit den anderen Länderchefs ausgehandelten Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Der CSU-Chef plädierte am Rande einer Landtagssitzung - so wörtlich - für "Verbesserungen" an einigen Stellen. Söder will bei den morgigen Beratungen mit Kanzlerin Merkel unter anderem darüber diskutieren, ob die für Weihnachten angestrebte Lockerung der Kontaktbeschränkungen tatsächlich auch über Silvester gelten soll oder ob der Zeitraum nicht noch verkürzt wird. Der Ministerpräsident äußerte sich auch zur bevorstehenden Skisaison. Er sprach sich dafür aus, europaweit einheitlich Lifte und Skigebiete vorübergehend zu schließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2020 20:00 Uhr