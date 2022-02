Söder plant Corona-Lockerungen in der Gastronomie

Nachrichtenarchiv - 07.02.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen dafür ausgesprochen, weitere Corona-Maßnahmen zu lockern. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Söder, Einschränkungen seien dann richtig, wenn das Gesundheitssystem an die Grenzen stoße. Die Omikron-Variante belaste die Intensivstationen aber deutlich weniger als ihre Vorgänger. Wie aus CSU-Vorstandskreisen verlautete, ist in Bayern konkret eine Lockerung geplant: Kneipen und Restaurants sollen wieder länger als bis 22 Uhr öffnen dürfen. Morgen soll das Kabinett entscheiden, ob die Sperrstunde aufgehoben wird. Inmitten der Lockerungsdebatte wirbt Söder dafür, mit Blick auf kommende Mutationen eine Impfpflicht zu beschließen. Diese schaffe im Vergleich zu hunderten Verordnungen außerdem ein deutliches Mehr an Klarheit.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.02.2022 10:45 Uhr