Söder plädiert weiterhin für vorsichtiges Verhalten in der Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich hinsichtlich der schrittweisen Wiederherstellung des gesellschaftlichen Lebens wegen der Corona-Krise zurückhaltend geäußert. Im BR plädierte Söder dafür, weiter vorsichtig zu agieren. Das gelte vor allem für Bayern, da der Freistaat im Vergleich zu anderen Bundesländern stärker betroffen ist. Man dürfe jetzt nicht überstürzt handeln und damit riskieren, dass die Zahl der Infizierten wieder stark zunehme, so der Ministerpräsident. Großveranstaltungen wird es nach Söders Worten in Bayern bis zum 31. August nicht geben. Damit steht auch das Münchner Oktoberfest auf der Kippe. Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Abgesagt wurde bereits nach Gäubodenfest in Straubing.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 09:00 Uhr