Söder plädiert für Winter-Wohngeld

Barley warnt vor überstürztem EU-Beitritt der Ukraine

Berlin: Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Barley, hat vor einer überstürzten Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union gewarnt. Die Beitrittskriterien müssten "voll und ganz" erfüllt sein, sagte die SPD-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Denn wer einmal in der EU sei, könne nicht ausgeschlossen werden. Als negatives Beispiel führte sie Ungarn an, das der EU 2004 beigetreten ist. Es höhle die Rechtsstaatlichkeit "systematisch" aus, so Barley. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in seiner abendlichen Videoansprache den Wert seines Landes für die Europäische Union betont. Nur mit der Ukraine könne die EU in Zukunft ihre Macht, Selbstständigkeit und Entwicklung sichern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2022 09:45 Uhr