Söder plädiert für Wiedereinführung der Wehrpflicht

Söder hält Einführung der Wehrpflicht langfristig für notwendig: Nur so könne man Landes- und Nato-Grenze verteidigen, sagte der CSU-Chef nach der Sitzung des Partei-Vorstands in München. Er kündigte zudem an, seine Partei strebe in Bayern eine Veränderung bei Bürgerentscheiden an. Künftig solle es deutlich schwerer werden, etwa Infrastrukturprojekte zu stoppen. Außerdem sprach sich Söder klar gegen ein AfD-Verbot aus.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 19.05.2025 18:00 Uhr