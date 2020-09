Söder plädiert für Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen in München

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts steigender Corona-Zahlen fordert Bayerns Ministerpräsident Söder die Maskenpflicht in der bayerischen Landeshauptstadt zu verschärfen. Im BR sagte er, die Zahl der Neuinfektionen in München sei für Herbst viel zu hoch. Deshalb sei er sehr dafür, dass man überall dort eine Maskenpflicht einführt, wo kein Abstand möglich oder gewollt sei. Wenn es klare Regeln gebe, so Söder, könnten die Ordnungskräfte entsprechend reagieren. Problematisch sind nach seiner Auffassung vor allem die privaten Feiern, nicht die professionell organisierten Termine. Einen zweiten Lockdown will der CSU-Chef verhindern. Klare Priorität hat für ihn, dass die Wirtschaft weiter geht und Schulen und Kitas geöffnet bleiben. Über die aktuelle Lage in München berät zur Stunde auch ein Krisenstab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 11:00 Uhr