Söder plädiert für Aufnahme von maximal 200.000 Migranten pro Jahr

München: Deutschland sollte nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Söder maximal 200.000 Migranten pro Jahr aufnehmen. Diese Zahl orientiere sich daran, was die Kommunen verkraften können, sagte Söder der "Bild am Sonntag". Eine unkontrollierte Zuwanderung würde nach Ansicht des CSU-Chefs die Demokratie gefährden. Schon jetzt sei Deutschland auf dem Weg in eine - wie er sagte - "destruktive Demokratie". Dabei verwies Söder sowohl auf die AfD als auch auf die Linken-Politikerin Wagenknecht. Er verwies zudem auf Pläne des Freistaats, wonach Asylbewerber bis zur Entscheidung über ihren Aufenthaltsstatus verstärkt gemeinnützige Arbeit übernehmen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 12:00 Uhr