Söder plädiert erneut für Verlängerung von Akw-Laufzeit

Landshut: Vor dem Hintergrund einer möglichen Energieknappheit hat sich Bayerns Ministerpräsident Söder erneut für eine Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke ausgesprochen. Nach einem Besuch des Akws Isar 2 in Essenbach bei Landshut erklärte der CSU-Chef, die Ampel in Berlin zögere und streite sich intern. Jetzt sei es Zeit endlich zu handeln. Söder plädierte für einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke mindestens bis 2024. Unions-Fraktionschef Merz, der ebenfalls an dem Besuch teilnahm, ergänzte eine Laufzeitverlängerung sei technisch, personell und rechtlich möglich. Die Bundesregierung müsse alle Möglichkeiten der Energieerzeugung ausschöpfen. Kanzler Scholz hält längere Akw-Laufzeiten für möglich, Außenministerin Baerbock schließt das derzeit aus. Isar 2 gehört zu den drei verbliebenen Atomkraftwerken in Deutschland, die noch bis Ende des Jahres Strom produzieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2022 13:45 Uhr