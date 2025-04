Söder ordnet Trauerbeflaggung an

Nach dem Tod von Papst Franziskus wird auch in Bayern getrauert: Zahlreiche Menschen besuchten Gedenkorte mit dem Bild des Papstes, die in vielen Kirchen eingerichtet wurden, und trugen sich in Kondolenzbücher ein. Ministerpräsident Söder ordnete Trauerbeflaggung aller Obersten Dienstbehörden in Bayern an. Am Tag der offiziellen Trauerfeier in Rom, die für Samstag angekündigt ist, sollen die Dienstgebäude landesweit trauerbeflaggt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2025 17:00 Uhr