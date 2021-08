Söder offen für mehr Rechte für Geimpfte - kosenpfichtige Tests "wahrscheinlich"

Nachrichtenarchiv - 02.08.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsministerinnen und Minister beraten heute unter anderem über Auffrischungsimpfungen und Impfangebote für Jugendliche ab 12 Jahren. Vor der Videoschalte zeigen sich immer mehr Stimmen dafür offen, Geimpften bald mehr Rechte einzuräumen als Ungeimpften. Der bayerische Ministerpräsident Söder sagte im ZDF, die verfassungsmäßigen Rechte von vollständig Geimpften müssten wiederhergestellt werden. Er deutete an, dass etwa Stadionbesuche oder Übernachtungen in Hotels künftig nur noch vollständig Geimpften offenstehen könnten. Der CSU-Chef bezeichnete es zudem als wahrscheinlich, dass Corona-Tests kostenpflichtig werden. Wie die Welt berichtet, halten auch die Gesundheitsministerien in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen Nachteile für Ungeimpfte für denkbar.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.08.2021 04:00 Uhr