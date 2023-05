Söder nun offiziell CSU-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Meldungsarchiv - 06.05.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: Die CSU hat sich 155 Tage vor der Landtagswahl in Bayern geschlossen hinter Parteichef Söder gestellt. Auf dem Parteitag in Nürnberg wählten die Delegierten am Mittag den amtierenden Ministerpräsidenten zu ihrem Spitzenkandidaten. Zudem beschloss die CSU ihr neues Grundsatzprogramm, mit dem sie sich in Zeiten des Ukraine-Krieges und nach Corona für aktuelle und kommende Herausforderungen rüsten will. Das 90-seitige Papier ist eine Standortbestimmung der CSU als konservative Volkspartei - aber auch mit einigen neuen Betonungen. Herausgearbeitet werden etwa die Bedeutung der erneuerbaren Energien, einer funktionierenden Gesundheits- und Arzneimittelversorgung und der heimischen Lebensmittelproduktion. Für September, kurz vor der Landtagswahl, plant die CSU einen weiteren Parteitag. Dort wird dann turnusgemäß der komplette Parteivorstand neu gewählt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2023 22:00 Uhr