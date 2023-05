Söder nun offiziell CSU-Spitzenkandidat für Landtagswahl

London: Der frisch gekrönte britische König Charles III. und seine Frau Camilla haben sich am Nachmittag auf dem Balkon des Buckingham-Palastes gezeigt. Die Royals winkten den jubelnden Massen zu, die sich trotz des regnerischen Wetters versammelt hatten. Am Mittag hatte in der Westminster Abbey die Krönungsmesse stattgefunden. Mit 2.300 geladenen Gästen und einem nur zweistündigen Gottesdienst hielt Charles III. die Zeremonie bescheidener als seine Mutter Elizabeth im Jahr 1953. Als Zeichen einer vorsichtigen Modernisierung der britischen Monarchie gestalteten auch Vertreter nicht-christlicher Glaubensrichtungen den Gottesdienst mit. Am Rande der großen Feier nahm die Londoner Polizei führende Mitglieder einer Anti-Monarchie-Gruppe fest, als diese Proteste entlang der Prozessionroute vorbereiteten.

Nürnberg: CSU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl ist wie erwartet Markus Söder. Die Delegierten eines Parteitags in Nürnberg sprachen sich einstimmig für den Parteichef und Ministerpräsidenten aus. Söder sagte, er wolle die Wahl am 8. Oktober gewinnen - das sei das klare Ziel und der eigene Anspruch. Zuvor hatte der 56-Jährige in einer mehr als anderthalbstündigen Rede seine Ausrichtung im Wahljahr dargelegt. Man stehe für eine bodenständige Politik. Die CSU sei die Partei für die ganz normalen Leute im Land. An konkreten Vorhaben benannte Söder etwa die Gründung einer landeseigenen Firma namens "Bayernwind", um so den Ausbau der Windenergie zu beschleunigen. Auf dem Parteitag hat sich die CSU auch ein neues Grundsatzprogramm gegeben. Darin betont sie unter anderem die Bedeutung erneuerbarer Energien.

Kurzmeldung ein/ausklappen Wagner-Chef will Stellungen in Bachmut an Tschetschenenführer Kadyrow übergeben