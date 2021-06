Söder nennt Messerattentat von Würzburg schockierend

Nachrichtenarchiv - 26.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg ist das Motiv des mutmaßlichen Täters noch unklar. Ministerpräsident Söder sprach von einer unfassbaren und schockierenden Tat. Wörtlich sagte er: "Bayern trauert heute". Er ordnete Trauerbeflaggung für den Freistaat an. Söder dankte den Rettungskräften und auch den Passanten, die sich dem Täter gestern in den Weg gestellt hatten. - Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 24 Jahre alte Somalier, der laut Polizei in den vergangenen Monaten bereits gewalttätig und psychisch auffällig war. Er war deswegen wohl auch in Behandlung. Bei der Attacke kamen drei Menschen ums Leben, fünf wurden teils lebensgefährlich verletzt. Über ihren aktuellen Zustand gibt es keine Angaben. Am Tatort wurden Kerzen angezündet und Blumen niederlegt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2021 11:00 Uhr