Söder nennt KZ Dachau Mahnung zum Einsatz gegen Hass

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dachau: Beim Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers vor 75 Jahren hat Ministerpräsident Söder vor einer Unterschätzung rechtsextremer Tendenzen gewarnt. Der CSU-Chef betonte, auch das Grauen des Nationalsozialismus habe mit vielen kleinen Schritten begonnen. Dachau ist Söder zufolge eine Mahnung zum Einsatz gegen Hass, Fanatismus und Antisemitismus. Neben dem Ministerpräsidenten legte auch Landtagspräsidentin Aigner einen Kranz nieder. Soldaten der US-Armee hatten das Lager in Dachau am 29. April 1945 befreit. Etwa 32.000 Menschen waren zu dem Zeitpunkt dort inhaftiert. Insgesamt gab es im KZ Dachau mehr als 200.000 Gefangene, unter ihnen Juden, Roma und Sinti, Kommunisten, Sozialdemokraten und Homosexuelle. Dort starben nach Einschätzung von Historikern mehr als 40.000 Menschen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.04.2020 14:15 Uhr