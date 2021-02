Söder nennt Einreiseverbot aus Tschechien und Tirol richtig

Nachrichtenarchiv - 14.02.2021 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schirnding: Seit Mitternacht kontrollieren Beamte der Bundespolizei und der bayerischen Grenzpolizei die Einreise aus Tschechien und Tirol. Bei einer Pressekonferenz erklärte Ministerpräsident Söder am Mittag, es gebe in der Corona-Krise einerseits Anlass zu großer Hoffnung und Optimismus. Die Inzidenzzahl in Bayern liege mittlerweile um 55. Andererseits aber gebe es die Sorge vor den Virus-Mutationen, die höhere Gefahren bergen. Dabei handele es sich um eine erhebliche Gefährdung. Die Entscheidung Tschechien und Tirol zu Mutationsgebieten zu erklären, nannte Söder "richtig und wichtig". Man müsse diese Entwicklung ernst nehmen und weiter vorsichtig sein. Laut Söder soll bis spätestens Dienstag geklärt werden, welche Pendler aus systemrelevanten Berufsgruppen noch einreisen dürfen. Die Einreise ist seit heute nur Deutschen und Ausländern mit festem Wohnsitz in Deutschland erlaubt, und das auch nur mit einem negativen Covid19-Test. Der Verkehr mit Bussen, Bahnen oder via Flugzeug ist deshalb eingestellt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.02.2021 12:30 Uhr