Söder nennt Aiwanger-Entschuldigung überfällig und erhöht Zeitdruck

Bechhofen: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Entschuldigung seines Stellvertreters Aiwanger in der Hetzblatt-Affäre als überfällig bezeichnet. Bei einem Besuch im mittelfränkischen Bechhofen betonte Söder aber auch, dass noch viele Fragen offengeblieben seien. Zudem forderte er den Chef der Freien Wähler auf, den übersandten Fragenkatalog zeitnah zu beantworten - am besten noch heute. Auch Bayerns Antisemitismusbeauftragter Spaenle verlangte von Aiwanger, die Fragen rasch und umfassend zu beantworten. Spaenle kritisierte zudem, der Vize-Regierungschef sei als Amtsträger nicht seiner Vorbildfunktion gerecht geworden. Konkret nannte er Aiwangers Hinweis auf die Shoah. Diese in Beziehung zu setzen mit unangenehmen Fragen, sei ein Fehler gewesen. Aiwanger hat in einem Interview gesagt, die Shoah werde zu parteipolitischen Zwecken missbraucht. Am Rande des Karpfhamer Volksfestes forderte der Freie-Wähler-Chef heute, einen Schlussstrich unter die Affäre zu ziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 15:00 Uhr