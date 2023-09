Söder nennt Aiwanger-Entschuldigung überfällig und erhöht Zeitdruck

Bechhofen: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Entschuldigung seines Stellvertreters Aiwanger in der Hetzblatt-Affäre als überfällig bezeichnet. Bei einem Besuch im mittelfränkischen Bechhofen betonte Söder aber auch, dass noch viele Fragen offengeblieben seien. Zudem forderte er den Chef der Freien Wähler auf, den übersandten Fragenkatalog zeitnah zu beantworten - am besten noch heute. Erst dann könne er eine Entscheidung treffen, was die künftige Zusammenarbeit mit Aiwanger angeht. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, ist nicht zufrieden mit der gestrigen Erklärung des bayerischen Wirtschaftsministers. Er warf ihm in einem Zeitungsinterview vor, die Erinnerungskultur in Deutschland zu schädigen. Die Bemühungen in Schulen und Gedenkstätten, gerade jüngeren Menschen einen verantwortungsvollen Umgang mit den NS-Verbrechen zu vermitteln, würden durch Aiwangers Verhalten torpediert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 12:00 Uhr