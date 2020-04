Söder mahnt zu Vorsicht bei Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch Bayerns Ministerpräsident Söder hat vor einem Rückschlag beim Kampf gegen das Coronavirus gewarnt. Bislang sei Deutschland besser durch die Krise gekommen als andere Länder. Söder sagte, der Süden Deutschlands sei stärker betroffen als andere Teile der Bundesrepublik, deshalb werde Bayern noch zurückhaltender agieren. Im Freistaat werden demnach Geschäfte wohl etwas später wieder öffnen. Zum Thema Schule sagte Söder, wichtig sei, dass Abschlussprüfungen stattfinden könnten. Ab dem 11. Mai, also etwas später als in anderen Bundesländern, könnten erste Klassen im Freistaat an die Schulen zurückkehren. Kita und Grundschulen blieben vorerst zu, abgesehen von der 4. Klasse. Notfallbetreuungen müssten aber ausgeweitet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 19:00 Uhr