Söder mahnt zu Geschlossenheit beim zweiten Wahlgang

Söder mahnt zu Besonnenheit: Der CSU-Chef sagte in München, es sei jetzt der falsche Zeitpunkt zu streiten und gar eine Schuldzuweisung zu machen. Sein dringender Appell an die Abgeordneten sei nun, gemeinsam eine stabile Regierung für Deutschland auf den Weg zu bringen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig nannte die Vorgänge unverantwortlich. - Merz' Scheitern im ersten Wahlgang macht sich auch an der Börse bemerkbar. Der Deutsche Aktienindex Dax rutschte ins Minus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2025 13:45 Uhr