Söder mahnt trotz weiterer Lockerungen zur Vorsicht

Großbritannien meldet die europaweit meisten Corona-Toten

London: In Großbritannien sind inzwischen mehr Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben als in jedem anderen europäischen Land. Nach Angaben der britischen Statistikbehörde starben im Vereinigten Königreich mehr als 29.000 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Weltweit verzeichnen damit nur die USA mehr Todesfälle durch das Virus. Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle in Großbritannien noch weitaus höher liegt. Premierminister Johnson hatte vergangene Woche erklärt, dass der Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie in Großbritannien überwunden sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.05.2020 19:45 Uhr