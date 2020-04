Söder mahnt schrittweises Vorgehen in Corona-Krise an

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat vor der Gefahr eines Rückfalls in der Corona-Krise gewarnt. Söder sagte im BR, solange es keinen Impfstoff und kein Medikament gebe, müsse man bei den Lockerungen Schritt für Schritt vorgehen. Der CSU-Chef begründete den fehlenden Zeitplan etwa für die Gastronomie mit der Unberechenbarkeit des Virus. Er sagte, eventuell könne man künftig längerfristig planen und dann kurzfristig entscheiden. Söder betonte erneut, dass an erster Stelle aber die Familien und Menschen in Pflege- und Altenheimen stünden. Generell müsse zunächst das Infektionsgeschehen nach den neuen Erleichterungen dieser Woche abgewartet werden. Auswirkungen zeigten sich nach zehn bis 14 Tagen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 09:00 Uhr