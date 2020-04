Söder mahnt Menschen in Bayern zu Geduld

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder bittet die Bürgerinnen und Bürger im Freistaatz um Geduld in der Corona-Krise. Im Bayerischen Rundfunk sagte er am Morgen, man könne bei einem Virus keinen konkreten Termin nennen, an dem ein Rückkehr zur Normalität realistisch sei. Er hoffe, dass zum Beispiel Familienfeiern im Juni wieder möglich seien, mehr als grobe Zeithorizonte seien jedoch aktuell unglaubwürdig, so Söder. Der CSU-Politiker sagte, zunächst werde man in drei Wochen sehen, wie es sich auf die Infektionszahlen auswirke, wenn sich wieder vermehrt Menschen auf der Straße und in Schulen treffen. Eine schnelle Rückkehr der Kindergarten- und Grundschulkinder in die Einrichtungen sei momentan aber nicht geplant. Stattdessen soll bei der Notfallbetreuung nachjustiert werden. Söder stellte klar, dass es in Bayern keine Streichung der Sommerferien geben wird. Sitzen bleiben wegen Corona soll niemand, das Versetzen auf Probe werde deutlich großzügiger ausgelegt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 10:15 Uhr