Söder macht die Ampel für AfD-Zugewinne verantwortlich

München: Ministerpräsident Söder hat das Thema Migration als das beherrschende in der Wahlkampf-Endphase benannt. Vor wenigen Minuten sagte der CSU-Chef auf einer Pressekonferenz, die Ampel habe sich verweigert und sei diese Aufgabe nicht angegangen. Daher sei das Thema unter anderem durch die AfD leichter instrumentalisierbar geworden. Er wolle die AfD bekämpfen, so Söder. Dem Koalitionspartner, den Freien Wählern, warf Söder vor, das Wahlergebnis nicht durch Inhalte erreicht zu haben. Stattdessen habe die sogenannte Flugblattaffäre gezeigt, dass die Wählerinnen und Wähler dem Establishment gegenüber misstrauisch seien. Es sollen laut Söder Koalitionsgespräche zwischen CSU und Freien Wählern folgen. Freie-Wähler-Chef Aiwanger sagte nach Beratungen der Parteispitze, man gehe selbstbewusst, aber nicht überheblich in die Gespräche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 14:00 Uhr