Söder macht Corona-Lockerungen nicht mehr von Inzidenz abhängig

München: Wenn es um die Beibehaltung der gelockerten Corona-Auflagen in Bayern geht, will sich Ministerpräsident Söder künftig nicht mehr nach der Inzidenz richten. Das hat der CSU-Chef im morgigen "Münchner Merkur" angekündigt. Söder verwies auf die hohe Impfquote. Er will deshalb dem Kabinett vorschlagen, das baden-württembergische Modell zu übernehmen. Demnach bleibt es auch bei steigender Inzidenz bei den bisherigen Öffnungen. Allerdings gilt dann überall die 3G-Regel – also: geimpft, genesen, getestet. Ob Ungeimpfte einen PCR- oder Schnelltest brauchen, wenn sie ins Museum, Fitnessstudio oder Restaurant wollen, muss die Staatsregierung noch festlegen. Als neues Kriterium für mögliche Einschränkungen will der Freistaat laut Söder eine Krankenhaus-Ampel schaffen. Sie soll die Belegung der Intensivstationen widerspiegeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2021 22:00 Uhr