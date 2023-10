Söder lobt Koalitionsvertrag mit Freien Wählern

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat den neuen Koalitionsvertrag mit den Freien Wählern gelobt. Im Interview mit BR24 sagte er, man konzentriere sich auf das, was Bayern dringend brauche. So solle es etwa mehr Kita- und Pflegeplätze geben und mehr Personal bei der Polizei. Geplant ist außerdem, den Staat zu entbürokratisieren. Wer in der neuen Regierung die CSU-geführten Ministerien übernimmt, ist noch nicht bekannt. Söder zufolge soll aber der Kern erhalten bleiben. Die Freien Wähler bekommen nach ihrem deutlichen Stimmenzuwachs bei der Landtagswahl das Digitalministerium als viertes Ressort. Leiten soll es der bisherige parlamentarische Geschäftsführer Mehring.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2023 01:00 Uhr