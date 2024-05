Söder lobt bei CDU-Parteitag Geschlossenheit der Union

Berlin: CSU-Chef Söder hat die Geschlossenheit der Union gelobt. In seinem Gastauftritt auf dem Parteitag der CDU sagte er vor kurzem, heute stehe man eng zusammen. Aus den Fehlern der Vergangenheit habe man gelernt. An ihm, so Söder, werde der Erfolg bei der nächsten Bundestagswahl nicht scheitern. Zu Beginn seiner Rede ging er vor allem auf Europa ein. Bei der kommenden Wahl gehe es um die Zukunft - diese Chance müsse man nutzen. Der Klimaschutz sei auch ein Kernanliegen der Union, so Söder, der sich aber nicht gegen die Wirtschaft richten dürfe. Mit der Arbeit der Ampel-Regierung ging der CSU-Chef hart ins Gericht: Mit Blick auf die Außenpolitik der Grünen sagte er etwa, Deutschland sei keine Nichtregierungsorganisation. Die AfD bezeichnete Söder als "Vaterlandsverräter". Am Mittag hatte die CDU beschlossen, schrittweise zur Wehrpflicht zurückkehren, um die Bundeswehr zu stärken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 17:00 Uhr