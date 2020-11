Söder lehnt neue Teststrategie des RKI ab

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils trüb bei 2 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils trüb durch Nebel und Hochnebel, teils sonnig. Höchstwerte 2 bis 15 Grad. In der Nacht in höheren Lagen klar, in vielen Niederungen zunehmend neblig; Abkühlung auf 5 bis 0 Grad. In den nächsten Tagen vielerorts trüb durch Nebel oder Hochnebel. Nur in den Hochlagen des Bayerischen Waldes freundliche Abschnitte, und in den Alpen weiterhin viel Sonnenschein. Höchstwerte 5 bis 14 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2020 15:00 Uhr