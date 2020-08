Söder lehnt Huml-Rücktritt nach Test-Pannen ab

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat ein Rücktrittsangebot von Gesundheitsministerin Huml wegen der Pannen bei den Corona-Tests abgelehnt. Das erklärte er vor kurzem auf einer Pressekonferenz im Münchner Prinz-Carl-Palais. Söder sagte, Huml habe ihm zweimal den Rücktritt angeboten. Man habe aber in den vergangenen sechs Monaten viel auf den Weg gebracht und geleistet. Deswegen habe er weiter Vertrauen in die Ministerin. Huml, so Söder wörtlich, will die Scharte auswetzen. Söder kündigte dennoch Konsequenzen an. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL bekommt 100 Mitarbeiter mehr. Die Testzentren werden in die Verantwortung des Innenminsteriums gestellt und der Chef des LGL, Zapf, wird künftig ins Gesundheitsministerium wechseln und dort beratend tätig sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2020 16:00 Uhr