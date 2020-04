Söder lehnt eine Streichung der Sommerferien ab

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder mahnt die Bürger zu Geduld. Im Bayerischen Rundfunk sagte er am Morgen, eine schnelle Rückkehr der Kindergarten- und Grundschulkinder in die Einrichtungen sei momentan nicht geplant, auch keine schnelle Öffnung von Spielplätzen. Gerade die Kleinsten könnten mit Mundschutz und Abstandsregeln nicht gut umgehen. Stattdessen soll bei der Notfallbetreuung nachjustiert werden, zum Beispiel sollen mehr Kinder von Alleinerziehenden aufgenommen werden. Söder stellte klar, dass es in Bayern keine Streichung der Sommerferien geben wird. Allerdings werde der Notenschluss in diesem Schuljahr später sein. Sitzen bleiben wegen Corona soll niemand, das Versetzen auf Probe werde deutlich großzügiger ausgelegt. Lehrpläne würden angepasst. Um die Klassen zu verkleinern, könnte zum Beispiel der Unterricht zeitversetzt oder auf unterschiedliche Tage verteilt stattfinden. Derzeit würden Kultus- und Gesundheitsministerium ein Hygienekonzept erarbeiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 10:00 Uhr