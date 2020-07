Söder kündigt weitere Lockerungen im Kultur-Bereich an

Nachrichtenarchiv - 08.07.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern will die Corona-Einschränkungen im Kulturbereich kommende Woche lockern. Im BR-Fernsehen kündigte Ministerpräsident Söder an, die zulässigen Besucherzahlen für Kunst- und Kulturveranstaltungen zu verdoppeln. Demnach soll die erlaubte maximale Besucherzahl von Konzerten, Theater- und Kinovorstellungen in Innenräumen auf 200 und im Außenbereich auf 400 Besucher steigen. Söder wies allerdings darauf hin, dass dies nur unter strengen Hygieneauflagen möglich sein wird. Die Entscheidung muss das bayerische Kabinett treffen, dessen nächste Sitzung findet am Dienstag auf der Insel Herrenchiemsee statt. Zu der Sitzung wird auch die Kanzlerin erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2020 23:00 Uhr