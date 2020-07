Söder kündigt weitere Lockerungen im Kultur-Bereich an

Nachrichtenarchiv - 08.07.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung will die Corona-Lockerungen im Kultur-Bereich ausweiten. Das hat Ministerpräsident Söder am Abend im BR-Fernsehen angekündigt. Die maximale Besucherzahl von Konzerten, Theater- und Kinovorstellungen soll nach seinen Worten kommende Woche verdoppelt werden. Das würde bedeuten, dass dann in Innenräumen 200 und im Außenbereich 400 Besucher erlaubt sein werden. Allerdings, so Söder, werden weiter die strengen Hygiene-Auflagen gelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2020 22:00 Uhr