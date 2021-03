Söder kündigt weitere Lockerungen ab nächster Woche an

Wetter: Sonne und Wolken, später Schauer

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später Schauer, Höchstwerte 10 bis 15 Grad. In der Nacht Regen, später auch Schnee; Tiefstwerte um 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Vormittag noch Schnee und Regen, später im Norden freundlicher, am Wochenende in ganz Bayern viel Sonne. Höchstwerte zunächst ein bis 7 Grad, am Sonntag 7 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2021 12:00 Uhr