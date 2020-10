Söder kündigt weitere Corona-Beschränkungen an

Nachrichtenarchiv - 21.10.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat für Corona-Hotspots weitere Einschränkungen bei Veranstaltungen und in der Gastronomie angekündigt. Wie Söder im Bayerischen Landtag sagte, sollen die Maßnahmen in sämtlichen Gebieten mit einem Inzidenzwert ab 100 gelten. Dort werden die Sperrstunde auf 21 Uhr vorverlegt und Veranstaltungen jeglicher Art auf höchstens 50 Teilnehmer begrenzt. Söder kündigte zudem an, die Corona-Hilfsprogramme für Künstler und Kulturbetriebe grundsätzlich neu zu ordnen und neu zu starten. Für die Mitarbeiter der Gesundheitsämter stellt die Staatsregierung einen finanziellen Bonus von 500 Euro in Aussicht. Auch für Lehrer soll es Leistungsprämien geben. Kritik kam von der Opposition. Die Fraktionschefin der Grünen, Schulze, warf dem Ministerpräsidenten vor, die Corona-Krise für die eigene Profilierung zu nutzen. Es sei widersprüchlich, wenn Söder an einem Tag mehr bundeseinheitliche Regeln fordere und am nächsten für Bayern eine neue Stufe bei der Corona-Ampel ankündige.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2020 18:00 Uhr