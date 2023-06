Söder kündigt Wassercent für Bayern an

Meldungsarchiv - 21.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Bayern möchte vom kommenden Jahr an einen sogenannten Wasser-Cent einführen. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder im Anschluss an den runden Tisch zum Thema Wasserversorgung, zu dem die Staatsregierung am Vormittag geladen hatte. Ein solcher Aufschlag auf den Wasserpreis wird in mehreren Bundesländern bereits erhoben, um Bürger zum sparsamen Umgang anzuhalten. Söder sprach sich gleichzeitig klar gegen eine Privatisierung des Trinkwassers aus, die Hoheit hätten dabei weiterhin die Kommunen. Grundsätzlich kündigte der Ministerpräsident an, dass in den kommenden Jahren sehr viel Geld in die Klimaanpassung fließen werde. Es müssten diverse Maßnahmen ergriffen werden, auch um das knapper werdende Wasser effizienter zu nutzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2023 12:00 Uhr