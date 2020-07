Söder kündigt strengere Kontrollen in Betrieben wegen Corona an

München: Die bayerische Staatsregierung zieht aus den Vorfällen auf einem Gemüsebauernhof im niederbayerischen Mamming Konsequenzen. Ministerpräsident Söder kündigte an, dass nach der Corona-Masseninfektion die Kontrollen in Betrieben intensiviert werden. Bei Verstößen gegen Hygiene-Auflagen werden künftig 25.000 statt wie bisher 5.000 Euro Strafe fällig. Alle Saisonarbeiter in Bayern sollen zudem durchgetestet werden, sagte Söder. In dem landwirtschaftlichen Betrieb in Mamming sind bisher 176 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Landratsamt hat inzwischen eine Teststation eingerichtet, die Bürgerinnen und Bürger freiwillig und kostenlos aufsuchen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2020 17:00 Uhr