Söder kündigt schnelle Soforthilfe für Hochwasser-Geschädigte an

München: Das bayerische Kabinett hat über schnelle Hilfen für die Hochwasser-Geschädigten im Freistaat beraten. Ministerpräsident Söder stellte die Ergebnisse am Mittag vor. Er sagte, viele Existenzen seien vernichtet worden und extreme wirtschaftliche Schäden zu erwarten. Deshalb wird der Freistaat laut Söder zunächst 100 Millionen Euro an Soforthilfe bereitstellen - falls nötig auch mehr. Noch heute wird nach seinen Worten Geld an die Bezirksregierungen und Landratsämter überwiesen, die es dann auch schnell auszahlen könnten. Privathaushalte bekommen bis zu 5.000 Euro an Soforthilfe, bei Ölschäden bis zu 10.000 Euro. Bei einer Existenzgefährdung werden bis zu 100 Prozent der Kosten übernommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2024 13:00 Uhr