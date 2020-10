Söder kündigt schärfere Corona-Auflagen ab Inzidenz von 100 an

Nachrichtenarchiv - 21.10.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern führt einen neuen Corona-Grenzwert mit neuen Auflagen ein. Wie Ministerpräsident Söder in einer Regierungserklärung vor dem Landtag mitteilte, sollen ab einer Grenze von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen neue Beschränkungen gelten: Die Sperrstunde wird dann ab 21 Uhr gelten, außerdem dürfen nur noch maximal 50 Personen an Veranstaltungen teilnehmen, egal welcher Art. Söder warb noch einmal eindringlich dafür, in der Corona-Krise vorsichtig und umsichtig zu handeln. Er wolle keinen Alarmismus verbreiten, aber auch keinen naiven Optimismus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2020 13:00 Uhr