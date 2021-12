Söder kündigt neue Corona-Regeln in Bayern an

Nachrichtenarchiv - 03.12.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern treten weitere Corona-Maßnahmen in Kraft, um die Inzidenz zu senken. Das teilte Ministerpräsident Söder nach der Kabinettssitzung mit. Ungeimpfte dürfen sich nur noch mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Außerdem gilt ab Mittwoch auch in der Außengastronomie und im Handel die 2-G-Regel. Ausgenommen sind Läden, die Waren für den täglichen Bedarf verkaufen. Die neue Welle sei noch nicht gebrochen, so Söder. Die aktuell sinkenden Inzidenzen zeigten, dass die bisherigen Gesetze und Verordnungen wirkten. Da sich die sinkende Inzidenz aber nur mit Verzögerung auswirke, werde die Zahl der Todesfälle und der Patienten auf den Intensivstationen weiter steigen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.12.2021 18:15 Uhr